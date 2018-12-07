Фото: sibdepo.ru
В Петербурге школьник-националист стал фигурантом уголовного дела после того как выстрелил в лицо горожанину, с которым он спорил об итогах Великой Отечественной войны. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Уточнятся, что 11-классника задержали в начале декабря из-за инцидента, который произошел ранним утром 20 сентября. По словам источника, школьник начал спорить с мужчиной 1983 года рождения. На почве идеологических разногласий подросток избил петербуржца и выстрелил ему в лицо из устройства "Сигнал охотника".
Потерпевшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести с контузией правого глазного яблока второй степени, кровоизлиянием и ссадинами лица.
В сообщении сказано, что школьник был участником неформального молодежного движения националистической направленности.
По факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести возбуждено уголовное дело. Школьник находится под подпиской о невыезде.
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