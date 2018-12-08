Фото: avito.ru
Таунхаус площадью 260 квадратных метров продают на улице Анатолия в центре Барнаула за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Отличный закрытый комплекс на несколько семей, который находится в самом центре города с идеальными подъездными путями. Дом-квартира, гараж на два автомобиля. Чистый подъезд с окнами, дом расположен в уютном месте, спальни, гостиная, кухня расположены в тишине от транспортных магистралей", — отмечает автор объявления.
По всему периметру оборудована система видеонаблюдения. Высота потолков в жилье составляет 3,2 метра.
Имеется собственная котельная и бойлер.
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