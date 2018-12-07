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Замдиректора ФСИН Валерий Максименко прокомментировал новые снимки застолий осужденного по делу "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на радио "Говорит Москва".
По его словам, данные снимки, также как и предыдущие, относятся к периоду 2015 года. Он отметил, что прокуратура и Следственный комитет проводят проверки после публикации снимков.
"Там сейчас проверки еще идут. Я слышал, дела собираются возбуждать. Но это все кадры того периода", — подчеркнул Максименко.
При этом автор снимков рассказал РИА Новости, что в подборку включены снимки, сделанные в период с 2014 по 2017 год. Он подчеркивает, что "каждая фотография имеет геоданные, даты съемки".
"Да [это я опубликовал ролики]. Общество должно знать правду", — заявил автор видео, подчеркнув, что снимки "естественно" являются подлинными.
На просьбу сообщить, откуда у него снимки, собеседник агентства подчеркнул, что "отвечать на такие вопросы не безопасно для жизни и здоровья".
Напомним, ранее ФСИН сообщила о завершении проверки деятельности регионального УФСИН России. Начальника территориального управления службы по Амурской области и ряд сотрудников привлекли к строгой дисциплинарной ответственности по итогам выявленных нарушений.
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