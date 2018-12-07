Фото: youtube.com
Студия Marvel опубликовала в сети тизер-трейлер четвертой части супергеройского боевика "Мстители". Ролик появился на YouTube-канале MARVEL Россия.
Новая часть является прямым продолжением картины "Мстители: Война бесконечности" и носит подзаголовок Endgame ("Финал").
В ленте режиссеров Энтони и Джо Руссо вновь появятся персонажи Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего, Криса Хемсворта, Криса Эванса и других звезд франшизы.
Российская премьера фильма "Мстители: Финал" намечена на 25 апреля следующего года.
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