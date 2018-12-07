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Центробанк рекомендовал малым банкам, которые работают с платежными системами не напрямую, заключить договор с запасным банком-спонсором для платежных систем на случай введения санкций. Об этом пишут "Ведомости".
Данный договор должен вступать в силу при возникновении необходимости сменить банк-спонсор, сказано в информационном письме Банка России, на которое ссылается издание. Смена спонсора может быть нужна при введении в отношении такого банка санкций и его отключения от самых крупных международных платежных систем Visa и MasterCard.
В рекомендованном Центробанком договоре должно говориться о тестовом обмене информацией при интеграции с новым спонсором, а список мероприятий должны разработать платежные системы и рекомендовать их банкам.
"Ведомости" пишут, что крупнейшими спонсорами банков для участия в платежных системах являются РНКО "Платежный центр", "Уралсиб", ВТБ, Росбанк и Промсвязьбанк . На базе последнего предполагается создать опорный банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтратов.
Комментарии
Скоро: для перевода с карты на карту будут спрашивать 1. Согласие супруги 2. Справку 2 НДФЛ 3. Письменное заявление на перевод 4. Характеристику от участкового 5 нотариально заверенное согласие принять перевод 6. Справку из налоговой об оплате налогов
Скоро: для перевода с карты на карту будут спрашивать 1. Согласие супруги 2. Справку 2 НДФЛ 3. Письменное заявление на перевод 4. Характеристику от участкового 5 нотариально заверенное согласие принять перевод 6. Справку из налоговой об оплате налогов
Тогда ты заплатишь с перевода всего лишь подоходный. Если справки не предоставлены, то налог как с лотереи.