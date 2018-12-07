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Анонимные звонки о "минировании" российских объектов чаще всего поступают с Украины и имеют системный характер. Такое заявление сделал замглавы МВД РФ Игорь Зубов, пишет ТАСС.
"Огромное количество звонков по взрывам, разным ложным сообщениям, точно идут с территории Украины, это массировано. Мы можем говорить, что есть система со стороны Украины, определенных сил, постоянно нас тренировать с точки зрения общественной безопасности", — заявил Зубов в ответ на вопрос. кто стоит за звонками о "минировании" ТЦ и вокзалов в Москве.
Агентство напоминает, что анонимные сообщения о минировании в Москве стали поступать в конце ноября. На этих объектах проводилась эвакуация. По предварительной информацией, мотивом атаки стали хулиганские действия.
До этого волна ложных сообщений о минировании прошла по стране с сентября по декабрь 2017 года. Тогда атаке телефонных террористов подверглись около четырех тысяч объектов, были эвакуированы более 2,6 миллиона человек в разных городах страны.
По оценке ФСБ, лишь в Москве ущерб от "минирований" оценивался в 150 млн рублей.
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