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Первый канал заявил, что житель Белоруссии появился в сюжете о годовщине "майдана" из-за недобросовестной работы стрингеров на Украине. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу канала.
Ранее блогер Илья Варламов обратил внимание, что в сюжете Первого показан якобы украинец Кирилл Чубенко, который рассказывал об ужасах событий пятилетней давности и последствиях для его семьи, но, как стало известно, роль жителя Украины исполнил белорус.
"Первый канал изучил и проверил информацию о том, что Кирилл Чубенко, ставший одним из героев сюжета о годовщине "майдана", на самом деле другой человек и проживает в Белоруссии", — заявили в пресс-службе канала.
Интервью снимали стрингеры, поскольку "журналисты Первого канала не могут работать на Украине". В ходе проверки стрингеры признали, что сняли в результате своего знакомого, так как съемка настоящего интервью была сделана с техническим браком, а сюжет было необходимо срочно сдавать.
В пресс-службе рассказали, что стрингеры попросили другого человека точно воспроизвести ответы реального Чубенко, что "никак не оправдывает их поступка". На данный момент стрингеры уже принесли извинения каналу и готовы извиниться перед зрителями.
"Мы ждем это видео и сразу его опубликуем. Первый канал сожалеет о произошедшем инциденте", — заключили в пресс-службе.
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