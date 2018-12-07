Фото: wildlife.by
Ягоды рябины забродили в Москве из-за перепада температур. Теперь в городе появляются опьяневшие свиристели и снегири, пишет радиостанция "Говорит Москва".
По словам экспертов, печень птиц не может переваривать алкоголь, в связи с чем они быстро "отключаются".
На данную проблему обратили внимание сотрудники Биологического музея им. Тимирязева. Они подчеркнули, что в столице уже не раз видели лежащих на земле птиц без особых признаков жизни.
В результате москвичи из жалости их уносят домой, чего делать не нужно, ведь через несколько часов птицы оживают. Орнитологи советуют в таких случаях класть свиристелей или снегирей в коробку и относить их в темное укромное место, но не домой.
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