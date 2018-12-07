Фото: penzavzglyad.ru
Сбербанк с пятницы, 7 декабря, выходит на рынок POS-кредитования (кредит на определенный товар в торговой точке). Кроме этого, для продвижения продуктов банк запустит кредитный маркетплейс "Покупай со Сбербанком", пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу финансовой организации.
"Сбербанк выходит на рынок POS-кредитования с новым продуктом "Покупки в кредит". Специально для развития линейки POS-продуктов Сбербанк запускает кредитный маркетплейс "Покупай со Сбербанком". Запуск — сегодня, 7 декабря 2018", — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
В банке отметили, что ранее в нем не было POS-кредитования. При этом в пресс-службе не стали комментировать планы Сбербанка по доле рынка, которую он намерен занять в данном сегменте.
Говоря о маркетплейсе, в пресс-службе отметили, что сначала "Покупай со Сбербанком" будет предлагать кредиты Сбербанка, а затем к платформе смогут подключиться другие заинтересованные банки.
Предполагается, что новый сервис позволит оформить POS-кредит на товары и услуги на сайтах партнеров кредитной организации.
В конце октября один из лидеров POS-кредитования Альфа-банк заявил, что решил покинуть данный сегмент рынка.
Комментарии