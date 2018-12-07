Фото: tgl-sport.ru
Матч между российской и сербской сборной в рамках второго группового этапа проходящего во Франции чемпионата Европы по гандболу среди женских команд перенесли из-за акций протеста. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что встреча была запланирована на 8 декабря, но ее перенесли на воскресенье, 9 декабря. Начало — в 20:00 по московскому времени. Также организаторам пришлось перенести матч сборных Швеции и Франции.
В турнире принимают участие 12 сборных, разделенных на две группы. В полуфинал проходят по две лучших команды каждой из групп. Россиянки соперничали со сборными Франции, Сербии, Швеции, Черногории и Дании.
Напомним, во Франции несколько недель идут массовые акции протеста, которые вызваны ростом цен на бензин.
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