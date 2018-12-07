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Зампрокурора Санкт-Петербурга Дмитрий Харченков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-учителей химии и физики, которые организовали в Ленобласти лабораторию для производства амфетамина и продали около 1,3 килограмма наркотика. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру города.
Всего оперативники установили шесть эпизодов производства и сбыта амфетамина в размере 1 килограмм 285 грамм, которые были совершены в период с мая прошлого года по февраль текущего.
По данным надзорного ведомства, экс-учитель химии производил амфетамин по предзаказам, а его соощница подыскивала заказчиков и обеспечивала передачу наркотика. Химическая лаборатория была оборудована в Выборгском районе Ленобласти, а распространение психотропного вещества велось в Петербурге, добавили в прокуратуре.
Арестованных экс-учителей обвиняют по стать "производство и сбыт психотропного вещества в особо крупном размере". Амфетамин и оборудование для его изготовления изъяты.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
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