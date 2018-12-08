Фото: ruposters.ru
В инновационном центре "Сколково" в ходе презентации упал первый прототип аэротакси. По предварительной информации, модель стоит 12 миллионов рублей, пишет РЕН ТВ.
В ролике видно, как прототип воздушного такси с трудом поднялся в воздух и почти сразу же рухнул. Техника приземлилась в сугроб, поэтому серьезно не пострадала. Испытания аэротакси проводит лаборатория городских полетов вместе с международным агентством воздушной мобильности McFly.
По словам представителя разработчиков аппарата, пока неизвестно, из-за чего аэротакси упало.
"Мы не знаем, что произошло. Мы не знаем, это технология, ошибка программирования или что-то еще. Разработка ведется через пробы и ошибки. Эти деньги не потеряны. У нас даже есть ролик в YouTube, где мы показываем, как мы падаем. Если бы у нас было 10 аппаратов, мы могли бы быстро установить коэффициенты всего полетного контроллера. Но у нас есть один аппарат. И мы снова и снова уточняем", — цитирует канал слова собеседника.
25 октября появилась информация, что инженеры Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" собираются к 2020 году закончить разработку аэротакси. Его сборка началась в марте этого года, она проходила в университетском центре прототипирования высокой сложности "Кинетика".
Комментарии