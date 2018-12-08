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Экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская подала на него иск в суд на 3 миллиона рублей. Она обвиняет бывшего мужа в клевете, пишет "Интерфакс", ссылаясь на адвоката Ларису Широкову.
"Виталина обратилась в Кунцевский районный суд Москвы с иском к бывшему супругу о защите чести, достоинства и деловой репутации, в котором просит компенсировать моральный вред в сумме 3 миллионов рублей", — цитирует агентство ее слова.
По словам адвоката, Джигарханян назвал Цымбалюк-Романовскую "воровкой" в одной из программ "Пусть говорят" на Первом канале. Женщина требует финансовой компенсации и опровержения этих слов. Адвокат отказалась подробнее обсуждать детали иска и заявленные требования.
В суде уточнили, что первая беседа по иску пройдет 17 декабря.
20 ноября Мировой участок 310 Останкинского района Москвы приговорил Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ за нарушение неприкосновенности частной жизни. Также суд частично удовлетворил иск Джигарханяна о компенсации морального вреда, взыскав в его пользу с экс-жены 200 тысяч рублей.
Следствие и суд установили, что женщина установила в одном из рабочих кабинетов театра Джигарханяна бескорпусную видеокамеру, которая была вмонтирована в потолочный плинтус. Позднее запись скрытой камеры, содержащая личную тайну, была продемонстрирована в эфире одного из центральных каналов.
Мировой суд Кунцевского района столицы РФ 27 ноября прошлого года расторгнул брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской.
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