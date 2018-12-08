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В Бердске суд признал виновными 74-летнего Андрея и 72-летнюю Антонину Черных в хищении 600 тысяч рублей у сети АЗС "Хорос". Об этом пишет "НДН.Инфо".
В прокуратуре сообщают, что мужчина с 2004 года неофициально работал в "Хоросе" инкассатором — он собирал деньги с АЗС в Бердске и Новосибирске. Причем деньги мужчина перевозил на машине супруги, по устному распоряжению дирекции компании.
10 сентября текущего года Черных произвел инкассацию денег, после чего сумку с ними положил на заднее сидение машины, где скрывалась его жена. После этого супруги поехали по городу на машине, а во время остановки перед "зеброй" пенсионерка распылила по салону авто из газового баллончика слезоточивый газ, инсценировав нападение на мужа. После этого женщина похитила деньги.
После "нападения" Черных обратился в полицию Бердска с заявлением о преступлении. Стражи порядка возбудили уголовное дело, но в ходе расследования пожилая супружеская пара созналась в инсценировке и пришла с явкой с повинной.
Пенсионеры полностью возместили материальный ущерб сети автозаправочных станций. Мужчина в результате получил два года условно, а женщина один год и четыре месяца условно, оба с испытательным сроком в год.
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