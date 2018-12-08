Фото: rodina.news
В аэропорту Пулоково в Санкт-Петербурге появился первый капсульный отель, состоящий из 13 номеров, один из которых оснащен большой кроватью. Об этом сообщает "Российская газета".
Площадь номера составляет четыре квадратных метра. Размеры капсулы — 160 на 200 сантиметров.
В пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы" — управляющей компании Пулково - отмечают, что в индивидуальном номере помещается кровать, розетка и несколько вешалок.
Создатели считают, что капсульный отель особенно приглянется транзитным пассажирам.
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