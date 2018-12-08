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Мосгорсуд накануне, 7 декабря, сократил административный арест главы общероссийского движения "За права человека" Льва Пономарева с 25 до 16 суток. Об этом пишет РИА Новости.
В середине недели 77-летнему Пономареву, одному из старейших правозащитников РФ, 25 суток административного ареста. Он был задержан на акции у ФСБ в защиту фигурантов дела "Нового величия" и признан виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия.
"Решение Тверского суда Москвы изменить, сократить назначенный Пономареву административный арест до 16 суток", — заявила судья, заявив, что изначально назначенный срок в 25 суток был "чрезмерно суровым".
Суд первой инстанции установил, что Пономарев нарушил закон, разместив на своей странице в Facebook призыв к несогласованной властями акции.
Защищающий правозащитника адвокат Генрих Резник назвал арест незаконным, так как Пономарев, по его словам, "не совершал призывы, а сделал перепост другого поста на свою страницу".
Адвокат подчеркнул, что и в первичном посте нет призывов участвовать в несогласованной акции, а есть только уведомление о факте ее проведения.
"Это позорная заказуха, Ваша честь!" — эмоционально выразился адвокат.
Другой адвокат Пономарева заявил, что авторы спорного поста, "наоборот, просили не брать участников акции флаги, транспаранты и иную атрибутику, а также просили не выходить на проезжую часть".
Сам Пономарев отметил, что его специально арестовали перед запланированным в Москве на 16 декабря "Маршем за мир". "Меня выпустят только после 16-го, 17-го, например", — заявил правозащитник.
Ранее Пономарева публично поддержали многие политические деятели, включая депутата Госдумы от КПРФ Сергея Шаргунова, комиссара Совета Европы по правам человека Дунью Миятович и главу СПЧ Михаила Федотова.
Последний отметил, что Совет по правам человека направил обращение прокурору Москвы с просьбой поддержать позицию Пономарева в суде апелляционной инстанции. Решение Мосгорсуда призвала пересмотреть омбудсмен Татьяна Москалькова.
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