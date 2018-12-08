Фото: eanews.ru
Актриса Наталья Варлей рассказала о случае домогательства со стороны режиссера Леонида Гайдая на съемках фильма "Кавказская пленница". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на kp.ru.
В автобиографии "Канатоходка" артистка отметила, что инцидент произошел после празднования дня рождения актера Александра Демьяненко, когда Гайдай решил проводить Варлей до гостиницы. Режиссер должен был пойти в свой номер к супруге Нине Гребешковой, но вместо этого он якобы зашел в комнату Варлей и решил остаться.
"И мы сели: я на краешек стула, а Леонид Иович в кресло у окна — напротив. Ситуация была более чем неловкая..." — пишет актриса.
Она отметила, что спустя некоторое время в номер зашла Гребешкова и, увидев происходящее, молча ушла к себе. После этого Гайдай якобы резко закрыл дверь и попытался поцеловать Варлей.
"Я была девушка цирковая, сильная, с моментальной реакцией, поэтому в одну секунду я Гайдая не только оттолкнула, но и вытолкала из номера, закрыла дверь и заперла ее на ключ", — написала артистка в автобиографии.
Она отметила, что после инцидента режиссер объявил ей, что ее роль в картине будет озвучивать другая актриса.
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