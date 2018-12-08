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Сооснователь проекта по созданию аэротакси Илья Ханыков в эфире телеканала "Москва 24"прокомментировал инцидент с падением прототипа летательного аппарата на его презентации в "Сколково".
"Мы не знаем, что произошло. Мы должны снять данные с полетного контроллера, посмотреть телеметрию, посмотреть, как отрабатывал полетный контроллер управляющие сигналы от оператора", – сказал Ханыков.
Он добавил, что пока не известно, была ли это ошибка программирования или оператора.
Аэротакси упало спустя несколько секунд после запуска на презентации, которая проходила в инновационном центре "Сколково". Летальный аппарат с трудом поднялся в воздух и почти сразу же рухнул в сугроб.
О создании технологического блокчейн-консорциума для инфраструктуры массовой городской авиации и аэротакси Blockchain.Aero было объявлено в 2018 году на Международном Авиасалоне МАКС. Первым разработчиком летательных аппаратов, который будет использовать эту технологию, станет — компания-резидент технопарка "Сколково".
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