Фото: spaceon.ru
Зонд НАСА InSight, совершивший посадку на Марсе, передал на Землю первую аудиозапись звука ветра на поверхности "красной планеты". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Twitter-аккаунт главы агентства Джима Брайденстайна.
"Срочно: люди никогда не слышали звук ветра на Марсе до этого момента! Слушайте звуки Марса, записанные InSight, когда марсианские ветры обвевали наш посадочный модуль. Лучше слушать в наушниках или с сабвуфером", — написал он.
К сообщению прилагается ссылка на 20-секундную запись неровного глухого звука. На сайте НАСА поясняется, что запись сделана при помощи высокочувствительного сейсмометра, который предназначен для изучения марсианских землетрясений. Но 1 декабря он записал звук вибрации солнечных панелей от ветра, впоследствии аппарат отправил ее на Землю. В дальнейшем сейсмометр будет установлен на поверхности планеты.
Звуки были также зафиксированы и датчиком давления воздуха, эта запись также размещена на сайте.
Зонд InSight предназначен для изучения геологического строения Марса. Он был запущен в мае. Аппарат успешно опустился на планету в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia) 26 ноября. Он уже передавал снимки с Марса.
Сигналы, по которым специалисты делают выводы о состоянии аппарата, передают работающие на орбите Марса зонды, а также следующие за ним кубсаты MarCО.
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