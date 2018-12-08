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Научно-методический совет по учебникам Минпросвещения России сократил федеральный список учебников с 1 370 до 863 наименований, или на 37%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства.
В апреле этого года руководитель ведомства, бывшая тогда главой Минобрнауки, Ольга Васильева заявила, что треть школьных учебников не прошла дополнительную экспертизу, проведенную Российской академией образования (РАО). На проверку направлялись все учебники, которые претендовали на включение в обновленный федеральный перечень, который будет после сокращения списка содержать на 30% меньше наименований.
"Члены совета... дали оценку результатам дополнительной экспертизы учебников, проведенной в первом квартале 2018 года, а также обсудили вопросы рассмотрения заключений на учебники, поступившие за последний период с начала учебного года <…> По итогам голосования членами совета принято решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные экспертные заключения", — цитирует агентство текст сообщения.
В ведомстве добавили, что в список вошли учебники, которые ранее не раз просили вернуть педагоги и родители, "получив соответствующие положительные экспертизы". В частности, это касается учебника по математике для младших классов Людмилы Петерсон.
Дополнительную экспертизу проводили при участии свыше 290 экспертов, среди которых были заслуженные учителя, лауреаты педагогических конкурсов, научные сотрудники, а также сертифицированные эксперты РАО с богатым опытом экспертиз учебников.
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