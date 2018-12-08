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Президент РФ Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области. Данное решение было неожиданным, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление депутата регионального парламента Александра Болотникова.
Уточняется, что назначение произошло накануне, 7 декабря. В понедельник нового врио губернатора представит полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
По словам Болотникова, Лимаренко является неизвестной для сахалинцев фигурой. "Поэтому пока непонятно многое, в том числе как будет выглядеть его команда — сформирует ли ее из действующего состава правительства или привезет своих единомышленников. В общем, пока вопросов больше, чем понимания каких-то перспектив", — заключил он.
В Сахалинской области два месяца отсутствовал губернатора. Прежнего главу региона — Олега Кожемяко - в сентябре Путин назначил врио главы Приморского края.
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