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Певицу Шакиру заподозрили в неуплате €14,5 млн налогов в Испании

, ИА "Амител"
Прокуратура намерена представить иск против певицы в ближайшее время

Фото: wuzzuptrend.ru

Певица из Колумбии Шакира могла уклониться от уплаты налогов на сумму 14,5 миллиона евро в Испании в период с 2012 по 2014 год. К такому выводу пришла налоговая служба пиренейского королевства после расследования, пишет ТАСС со ссылкой на El Pais.

По ее данным, прокуратура намерена представить иск против певицы в ближайшее время. Исполнительница не заплатила подоходный налог и налог на имущество, заявили представители испанских налоговых органов.

Считается, что с 2011 года Шакира жила в каталонской столице с защитником испанского футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике. Согласно законам Испании, когда человек живет на территории страны больше полугода, он автоматически становится налоговым резидентом пиренейского королевства. Это значит, что он должен платить налоги за все доходы, в том числе полученные за рубежом. Следствие не исключает, что певица делала вид, что живет на Багамских островах для избежания уплаты налогов.

41-летняя Шакира известна не только как певица, но и как автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. Ее считают самой успешной латиноамериканской артисткой, которая добилась успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных поприщах. Среди наград исполнительницы - пять МTV Video Music Awards, премии Grammy, семь Billboard Music Awards. Также у нее есть звезда на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе.

СМИ Испании ранее отмечали, что певице пришлось заплатить более 20 миллионов евро после того, как испанская прокуратура открыла против нее дело о возможном нарушении налогового законодательства королевства. Данная сумма была перечислена как уплата налоговой задолженности за 2011 год.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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