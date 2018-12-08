Фото: мобильный репортер Антон Ив / Amic.ru
В Барнауле затопило улицы из-за коммунальной аварии. Снимки с места событий сделал читатель портала Amic.ru Антон Ив через специальную функцию "Мобильный репортер".
Фотограф уточнил, что кадры были сделаны в период с 8:00 до 8:30 субботы, 8 декабря, на пересечении улиц Антона Петрова и Островского.
Напомним, ранее информация о коммунальной аварии появилась в соцсетях. Горожане сообщили, что затопление улицы произошло из-за прорыва трубы.
На опубликованных кадрах видно, что местами под водой скрывается половина колеса автомобиля, а испарения мешают нормальному обзору при движении.
Официальных комментариев по поводу коммунальной аварии на данный момент нет.
Комментарии
и вот нафига все эти опресовки и т.д. которые проводят каждый год отключая по месяцу горячую воду?