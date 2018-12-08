Фото: kremlin.ru
Греческий премьер Алексис Ципрас, известный нелюбовью к галстукам, пообещал прийти на следующие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в галстуке, если тот ему сделает такой подарок. Такое заявление он сделал на брифинге после переговоров с Путиным в Москве, где греческий лидер был без галстука — в белой рубашке с расстегнутым воротом, пишет РИА Новости.
Журналисты из Греции спросили Ципраса, почему он не выполнил обещание надевать гастук, если его партия победит на парламентских выборах и проблема огромного греческого долга будет решена.
"Я уже выполнил [обещание], так как выиграл [спор о долге]. Но очень быстро снял его, так как он — как петля на шее греческого народа. Это символ. Но если господин Путин мне подарит такой подарок, я на следующей встрече надену его", — пообещал премьер, показав на главу РФ.
Путин в ответ улыбнулся, и политики удалились с пресс-конференции.
Агентство пишет, что Ципрас, как и многие другие члены левого правительства Греции, принципиально не носит галстуки, даже на официальных мероприятиях. При этом на досрочных парламентских выборах Ципрас пообещал журналистам, что будет носить галстуки, когда найдется решение греческой проблемы и Греция спишет свои долги. После этого европейские политики начали дарить ему галстуки. В частности, такой подарок Ципрасу сделал итальянский премьер Маттео Ренци, а затем лидер соседней Македонии Зоран Заев – в честь заключения между странами Преспанских соглашений о переименовании Македонии.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предлагал Ципрасу свой галстук "в долг", а глава Турции Тайип Эрдоган на переговорах поинтересовался у греческого коллеги на смеси турецкого и английского, "Where is kravat?" ("Где галстук?").
При этом 22 июня Ципрас действительно появлялся в галстуке, отметив, что "обещания нужно выполнять". В таком виде он выступал перед депутатами с отчетом по договоренностям на еврогруппе по госдолгу Греции. Но после этого он вновь вернулся к старому дресс-коду.
Ципрас наденет галстук только, если его подарит Путин pic.twitter.com/NMAGCu7yVb— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 декабря 2018 г.
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