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Полицейские задержали в рабочем поселке Благовещенка 37-летнего местного жителя, который угнал машину "Волга" от здания одной из организации. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Сообщается, что водитель организации приехал на машине утром на работу и оставил ее открытой с ключами в замке зажигания.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Прибыв по месту проживания мужчины, стражи порядка нашли угнанное авто на приусадебной территории.
Подозреваемый не стал отрицать вину, заявив, что угнал машину, чтобы доехать на ней к себе домой.
По факту угона возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по данной статье составляет пять лет лишения свободы.
Отмечается, что ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
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