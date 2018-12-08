Фото: barnaul.org
В Барнауле устраняют последствия двух прорывов теплотрассы. В работах участвуют четыре бригады коммунальных и дорожных служб, а также 13 единиц техники, пишут в пресс-службе мэрии.
Сегодня ночью в Октябрьском районе произошёл порыв теплотрассы диаметром 325 миллиметров по адресу Водопроводная 142. Под отключение попало 55 многоквартирных жилых домов, частный сектор, 2 детских сада, 2 школы 3 медицинских учреждения, 4 административных здания.
На ликвидации аварии задействованы: аварийная бригада АО "БТСК", оперативная группа УГОЧС города Барнаула, специалисты городской администрации, администрации Октябрьского района, управляющих компаний. Всего около 30 человек и 8 единиц техники. Аварию планируют устранить к 20-00 часов.
По всем вопросам жителям, попавшим под отключение, необходимо обращаться в администрацию Октябрьского района по телефону 247- 498 или в единую диспетчерскую службу города 299-188.
Также сотрудники Барнаульского водоканала устраняют повреждение на водопроводе по адресу: ул. Антона Петрова, 221. Звонок о выходе воды поступил в колл-центр предприятия в 7.30. На место оперативно прибыли 2 бригады. Около 09.00 место повреждения на водопроводе диаметром 400 мм было локализовано, выход воды прекращен. Ведутся работы по устранению самого повреждения, работают 2 бригады и 5 единиц спецтехники. На это время ограничено холодное водоснабжение в храме Александра Невского. В жилых домах ограничения подачи вода нет. Дорожными службами города ведется очистка проезжей части от наледи, ограничено движение по улице А. Петрова.
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