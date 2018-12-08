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В Барнауле устраняют две коммунальные аварии

, ИА "Амител"
Из-за одной аварии без воды остались 55 домов, два детсада, две школы и три медучреждения

Фото: barnaul.org

В Барнауле устраняют последствия двух прорывов теплотрассы. В работах участвуют четыре бригады коммунальных и дорожных служб, а также 13 единиц техники, пишут в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что одна коммунальная авария произошла минувшей ночью в Октябрьском районе. "Произошёл порыв теплотрассы диаметром 325 миллиметров по адресу Водопроводная, 142", — говорится в сообщении. В результате под отключение водоснабжения попало 55 многоквартирных жилых домов, два детских сада, две школы, три медучреждения и четыре административных здания.

В ликвидации аварии принимают участие аварийная бригада АО "БТСК", оперативная группа УГОЧС города Барнаула, специалисты городской администрации, администрации Октябрьского района, управляющих компаний. Всего порядка 30 человек и восьми единиц техники. Аварию должны устранить к 20:00.

Все, кто попал под отключение, могут обращаться с вопросами в районную администрацию по телефону 247- 498 или в единую диспетчерскую службу города 299-188.

Кроме этого, сотрудники водоканала устраняют аварию по адресу: улица Антона Петрова, 221. Звонок о потопе поступил в колл-центр в 7:30. На место прибыли две бригады, которые локализовали повреждение на водопроводе диаметром 400 мм около 9:00. В работах по устранению самого повреждения участвуют также пять единиц техники. На это время ограничено холодное водоснабжение в храме Александра Невского. Жилых домов ограничение подачи воды не коснулось.

Дорожники очищают проезжую часть от наледи, в связи с чем движение по Антона Петрова ограничено.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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