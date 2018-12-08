Фото: novosibirsk.fishretail.ru
Цены на красную икру в РФ в декабре упали в два раза. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Росрыболовства Илью Шестакова.
По его словам, падение цены на икру горбуешвую обусловлены уловом лососевых. В этом году был пойман рекордный за всю историю наблюдений объем в 675 тысяч тонн.
"Это благодаря тем усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране. Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей, все это приводит к таким результатам", — добавил руководитель ведомства.
Агентство пишет, что РФ в текущем году получила рекордный улов тихоокеанских лососей, объем добычи рыбы по итогам лососевой путины текущего года составил свыше 677 тысяч тонн, что почти вдвое превышает улов 2017 года. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов ранее сообщал, что объем вылова рыбы в стране в этом году может превысит 5 миллионов тонн, что станет для страны постсоветским рекордом.
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