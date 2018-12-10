Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 323 квадратных метра продают в барнаульском поселке Солнечная поляна за 14 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Дом находится вдали от шума машин, но в черте города, что позволяет пользоваться всеми благами цивилизациями. Коттедж имеет четыре уровня – подвал, два этажа и чердак.
На первом этаже находятся две спальни, гостиная, кухня, ванная и санузел.
На втором этаже – четыре спальни, гостиная и санузел.
На участке имеется гараж на две машины площадью более 50 метров квадратных, летняя кухня с мансардой, беседка для шашлыков.
Для отопления используется газовый котел.
Комментарии
грустное зрелище
Две кухни? Надо брать!
Как начнут квартал застраивать так цена обвалится, так что торопится не стоит
".....у меня дядя работает на кирпичном заводе, у него этого кирпича - завались!"
Ох и налог наверное на него...
Налог на недвижимость и землю какой хозяин платит??