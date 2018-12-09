Фото: avito.ru
Коттедж площадью 520 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная поляна за 40 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Четырехэтажный дом с цокольным этажом и мансардой находится на участке площадью 10 соток.
В цокольном этаже находятся гараж, сауна с бассейном и комнатой отдыха. На мансардном этаже расположены спортзал с зоной отдыха и гостевая спальня с ванной комнатой.
На первом этаже дома находятся холл, кухня-столовая, гостиная с большим камином и зимним садом. На втором уровне — три спальни, кабинет, ванная комната с джакузи и туалетом, большая спальня с гардеробной и душевой кабиной.
Территория усадьбы благостроена. Есть баня с мансардой, летняя беседка с дровяной печью и барбекю. На участке имеется еще один гараж.
Комментарии
Впринципе не дорого если учесть что земля на солнечной поляне и видно что вложено много денег. Елки вообще класные. Один существенный недостаток это то что всё это находится в Барнауле.
А интересно как продается в Барнауле подобная недвижимость?