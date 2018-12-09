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Число заброшенных личных подсобных хозяйств выросло в разы в Алтайском крае – об этом говорят данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
Как сообщили в Алтайкрайстате, ведомство продолжает публиковать информацию об итогах сельскохозяйственной переписи 2016 года.
"Согласно уже обнародованным данным, на 1 июля 2016 года в регионе насчитывалось 568,5 тысячи личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан и 377 садоводческих, огороднических объединений. За последнее десятилетие число личных подсобных хозяйств в регионе увеличилось на 2,3%", — отмечают в крайстате.
При этом переписчики насчитали 63,2 тысячи заброшенных личных подсобных хозяйств, что втрое больше показателей 2006 года.
При этом, по словам замруководителя Алтайкрайстата Светланы Баевой, удельный вес ЛПХ с заброшенными земельными участками и пустующими домами составил 13,7% общего числа хозяйств. Это уровень среднего показателя в целом по Российской Федерации.
Любопытно, что наибольшее количество заброшенных участков сосредоточено в Суетском районе (31%), Благовещенском (26%), Быстроистокском и Каменском районах (24% общего числа хозяйств района).
А вот в Первомайском районе, Барнауле и Заринске количество личных подсобных хозяйств с заброшенными земельными участками и пустующими домами составляет менее 3% от числа хозяйств муниципального образования.
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