Фото: instagram.com
Известный российский актер Павел Деревянко приехал на лечебный отдых в Горный Алтай 6 декабря. Об этом артист написал в своем Instagram-аккаунте.
Вместе с Деревянко на Алтай прибыл актер Артем Ткаченко. Они пробудут неделю в алтайском центре лечебного голодания "Улутай".
"Голодаем в "Улутае" вместе с кумом. Есть, конечно, хочется. Но вокруг так хорошо, что особо это не парит... Чему я сильно удивлен, потому, как обычно, чувство голода переносится мной ужасно", — отметил Деревянко.
В опубликованных сообщениях актеры также поражаются просторам и красотам региона, а также радуются "настоящей зиме".
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