Фото: nalatty.com
Алтайский край остается самым "разводящимся" регионом Сибири – таковы данные Новосибирсктата по итогам трех кварталов 2018 года.
Согласно опубликованной информации, в Алтайском крае на 100 браков приходится 68 разводов. Всего за первые девять месяцев текущего года в регионе было зарегистрировано 11 120 браков и 7606 разводов.
Хуже соотношение в указанный период только в Забайкальском крае, где на 100 созданных семей выпадает 69 разрушенных. Но следует учесть, что Забайкальский край, а также Республика Бурятия в этом году были выведены из состава Сибирского федерального округа и присоединены к Дальневосточному федеральному округу.
Таким образом, Алтайский край – лидер Сибири по указанному негативному показателю.
Впрочем, нельзя не акцентировать внимание и на том, что соотношение числа браков и разводов в нашем регионе заметно улучшилось. Напомним, что по итогам первого квартала этого года в Алтайском крае на 100 свадеб и вовсе приходилось 103 развода.
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