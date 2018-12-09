Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Период аномальных холодов завершается в Алтайском крае – днем в воскресенье, 9 декабря, в регионе будет уже не столь морозно, как всю эту неделю.
Согласно прогнозу алтайского ЦГМС, сегодня будет без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь.
Днем в крае температур составят -13...-18 градусов, местами в предгорьях до -7 градусов.
Ветер ожидается северо- восточный, 2-7 метров в секунду.
В Барнауле также без осадков, на дорогах гололедица.
Днем в краевой столице будет -13...-15 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.
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