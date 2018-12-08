Фото: china-reviews.com
Компания Google прекратит обновлять смартфоны на базе операционки Android 4.x. Ice Cream Sandwich. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Phone Arena.
Владельцы этих девайсов не смогут обновить Play Store и установленные приложения, что фактически означает отказ разработчика от поддержки моделей на этой ОС.
Отмечается, что на базе Android 4.x. Ice Cream Sandwich работает около одного процента всех Android-смартфонов. Система "прожила" семь лет с запуска первой модели – Samsung Galaxy Nexus.
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