Фото: instagram.com
Тверская епархия назвала мемом фотографии с дорогими аксессуарами и обувью, размещенные в социальных сетях от лица якобы протоиерея Вячеслава Баскакова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря епархии Максима Мищенко.
Ранее СМИ опубликовали фотографии, обнаруженные на странице в соцсети Instagram, которую якобы ведет протоиерей из Твери Вячеслав Баскаков. На снимках священнослужитель запечатлен в брендовых аксессуарах и обуви. Сейчас эта страница удалена.
"Мы не комментируем мемы, которые были размещены в интернете якобы от лица Баскакова", — сказал Мищенко.
Как пояснили ТАСС в Храме в честь иконы Божей Матери в Твери, настоятелем которой является Вячеслав Баскаков, священнослужитель находится на больничном.
Комментарии