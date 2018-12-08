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Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении врача одной из городских больниц Барнаула. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По данным следствия, в июле 2017 года в одну из больниц города Барнаула поступила пациентка, у которой было диагностировано заболевание с сопутствующим ему кровотечением. В связи с тем, что женщина потеряла много крови, врач приняла решение о переливании ей плазмы. При этом медицинский работник неверно оценила результаты исследования группы крови пациентки, что привело к переливанию ей иногруппной свежезамороженной плазмы. Данные действия причинили женщине тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни в виде острой печеночно-почечной недостаточности иммунного генеза.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемая свою вину не признала, кроме того, она оказывала активное процессуальное противодействие. Следствием проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств – назначены и исследованы трудоемкие комплексные судебно-медицинские экспертизы, которые позволили установить причинно-следственную связь между совершением врачом противоправных действий и причинением тяжкого вреда здоровью пациентке. Также, в ходе расследования учтены результаты проверок, которые проведены Росздравнадзором и Министерством здравоохранения Алтайского края, а также служебных проверок медицинского учреждения, в котором трудится обвиняемая. Следствием собраны достаточные доказательства причастности обвиняемой к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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