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Британские спецслужбы намереваются усилить давление на российских бизнесменов, которых разведка считает близкими к Кремлю. В список вошли Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Борис и Аркадий Ротенберги, пишет "Лента.ру", ссылаясь на The Daily Telegraph.
Издание сообщает, что список был представлен премьер-министру Терезе Мэй и она его одобрила. Теперь Лондон собирается передать документ спецслужбам стран-союзников.
Источник газеты в британском правительстве уточнил, что указанным лицам собираются ограничить возможность свободно передвигаться и работать в Великобритании и других странах. Эта кампания станет ответом на отравление бывшего сотрудника ГРУСергея Скрипаля и его дочери.
Ранее стало известно, что в России действуют хакерские группировки, которые ищут потенциальных претендентов среди граждан на включение в санкционные списки для европейцев и американцев. В частности, собирается информация о банковских счетах и платежах.
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