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СМИ: Порошенко сделал снимок с солдатом, носящим эмблему дивизии СС

, ИА "Амител"
Снимок появился на личной странице президента в Facebook

Фото: facebook.com

Украинский лидер Петр Порошенко разместил в Facebook снимок, на котором рядом с ним находится солдат с эмблемой СС. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство отмечает, что на "патриотичном" фото Порошенко стоит перед строем украинских десантников, при этом на форме одного из солдат слева от главы Украины отчетливо видна эмблема танковой дивизии СС "Мертвая голова" — череп со скрещенными костями.

На данный шеврон обратили внимание комментаторы.

СС — военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). СС были основным организатором террора и уничтожения людей по расовым признакам, политическим убеждениям и государственной принадлежности как в нацисткой Германии, так и в оккупированных ею странах, пишет агентство.

Нюрнбергский трибунал признал преступниками "всех лиц, которые были официально приняты в члены СС".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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