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Человечество сделало важный шаг на пути к инклюзивному информационному обществу - к концу текущего года в мире будет 3,9 миллиарда пользователей интернета, то есть свыше половины населения Земли. Об этом накануне в Женеве заявил Международный союз электросвязи (МСЭ), являющийся специализированным учреждением ООН, передает ТАСС.
Генсек МСЭ Хоулинь Чжао отметил, что в конце года будет пройдет 50%-ный порог в использовании всемерной сети, и это "представляет собой важный шаг в направлении более инклюзивному глобальному информационному обществу". При этом он обратил внимание на данный факт, что в мире еще много людей, которые не имеют доступа к достижениям цифровой экономики. Нужно "поддерживать инновации в технологиях и бизнесе, чтобы цифровая революция никого не оставила вне сети", добавил Чжао.
По данным союза, в промышленно развитых странах число пользователей интернета с 2005 года выросло с 50,3% до 80,9%. В развивающихся странах данный рост был более быстрым — с 7,7% до 45,3%, а в африканских странах — с 2,1% до 24,4%. В регионе СНГ к концу текущего года пользователями сети будут 71,3% жителей, в Северной и Южной Америке — 69,6%, в арабских странах — 54,7%.
В МСЭ заявили, что сейчас почти все население планеты — 96% — живет в зоне доступа мобильной цифровой сети. Доступ к интернету посредством 3G или более высокоскоростной сети имеют 90% жителей планеты. Компьютеры есть в 83,2% семей в развитых странах и 36,3% в развивающихся.
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