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Сильные морозы и гололедица придут в Алтайский край в воскресенье, 9 декабря. Об этом пишет пресс-служба регионального гидрометцентра.
Так, ночью в регионе столбик термометра опустится от 21 до 26 градусов ниже нуля, а в отдельных районах — до -31 градуса. В Барнауле температура составит от -25 до -27 градусов. Днем в крае воздух прогреется до -13...-18 градусов, местами в предгорьях до -7. В столице региона — от 13 до 15 градусов ниже нуля.
На протяжении суток осадков не будет, на дорогах гололедица, ночью и в утренние часы местами туман и изморозь.
Ветер будет дуть северо-восточный, 2-7 метров в секунду.
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