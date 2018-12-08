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Главной целью украинских провокаций был Крымский мост. Такое заявление сделал первый замруководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ вице-адмирал Алексей Вольский, пишет РИА Новости.
"Как вам известно, регулярно звучали заявления на различных уровнях различных представителей Украины о необходимости уничтожить Крымский мост", — цитирует агентство его слова.
Вице-адмирал отметил, что провокации в Керченском проливе усилились в конце лета. Пограничные катера Украины угрожали российским кораблям огнем на поражение и демонстрировали артиллерийские установки, приведенные в боеготовность. По словам Вольского, российские пограничники при этом никогда не угрожали морякам из Украины.
Напомним, 25 ноября три военных корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ в Черном море, опасно маневрировали и не реагировали на законные требования российских властей. В результате пограничники задержали их с применением оружия. 24 украинским морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы.
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