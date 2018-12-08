Фото: altai-ter.er.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко официально вступил в "Единую Россию". Об этом говорится на официальном сайте партии.
Отмечается, что торжественная церемония прошла в субботу, 8 декабря, на съезде "Единой России" в Москве. Партбилет алтайскому губернатору вручил председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По словам главы исполкома алтайского отделения "Единой России" Дениса Голобородько, Томенко также войдет в генсовет партии — высший руководящий орган партии на федеральном уровне.
О своем решении вступить в "Единую Россию" алтайский губернатор сообщил 1 декабря в интервью каналу "Россия". Тогда же он анонсировал участие в работе съезда в столице РФ, куда он получил приглашение от руководства.
Комментарии