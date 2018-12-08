Фото: akket.com
Эксперты назвали модели смартфонов iPhone, которые вскоре покинут мобильный рынок России. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Mail Hi-Tech.
Ритейлеры рассказали, что речь идет о моделях iPhone 6 и iPhone SE. К концу года на складах магазинов в РФ остались единицы указанных моделей смартфонов, поскольку они недавно были сняты с производства. Новые партии устройств не поступают.
Отмечается, что именно iPhone 6 и SE позиционировались как самые бюджетные смартфоны от Apple и стоили в пределах 20 тысяч рублей. Также говорится, что шестое поколение в разы опередило по продажам пятое.
Более поздние модели iPhone 6S все еще остаются в наличии. Также отмечается, что в магазины продолжают регулярно поступать модели iPhone X, которые собирались снять с производства, но возобновили его с 22 ноября.
Комментарии