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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал создать единый список террористических организаций. Он отметил, что отсутствие единства в подобных вопросах "играет на руку тем, кто стремится к радикализации общественных настроений", передает "Коммерсант".
"Нам необходимо иметь общее понимание того, что такое терроризм, <…>, не допускать двойного толкования их действий. Мы должны лишить терроризм финансовой подпитки, которая зачастую идет от наркоторговли и транснациональной преступности",— цитирует издание выступление спикера в Тегеране. Володин отметил, что международному сообществу необходимо наладить сотрудничество для прекращения распространения террористических или экстремистских идеологий.
В субботу, 8 декабря, в иранском Тегеране прошла конференция спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. На конференцию прибыла думская делегация, которую возглавлял Володин.
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