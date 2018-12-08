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Эксперты Ассоциации туроператоров РФ составили перечень самых новогодних городов страны и мира. Об этом пишет "Российская газета".
В РФ традиционно лидерство удерживают Москва и Санкт-Петербург: столицы всегда обильно украшены к праздникам и предлагают туристам массу интересных событий. Кроме этого, можно посетить Суздаль и Углич, Казань и Вологду, Великий Устюг и Кострому, добавила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
По ее словам, в небольших новогодних городах тоже хорошо понимают, что путешественники хотят получить от зимних каникул. Так, например, в Великом Устюге работает резиденция Деда Мороза, в Костроме — Снегурочки.
"Пространство городов правильно организовано предпразднично или просто празднично. Там есть ярмарки, то, что создает рождественскую и новогоднюю атмосферу, иллюминация, массовые мероприятия, причем и уличные, и в театрах, концерты и так далее", — добавила Ломидзе.
Издание добавляет, что новогодней столицей РФ в 2018 году стала Тула.
За рубежом самыми новогодними городами считаются Прагу, Рим, Загреб и Париж, а также заполярный Рованиеми в Финляндии. Возле него находится деревенька Санта-Клауса — Santa Village. Солнце выходит совсем ненадолго, поэтому все объекты украшены иллюминацией. Туристы могут покататься на коньках и санках с оленями.
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