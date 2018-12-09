Рейтинг коррупционеров возглавили полицейские и региональные депутаты

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в 2018 году чаще других в коррупции были уличены сотрудники МВД, сообщает "Интерфакс".
"Направлено в суды 6123 дела коррупционной направленности. К уголовной ответственности по этим уголовным делам привлечено 6885 лиц", — сообщила Петренко.
Она отметила, что среди привлеченных к ответственности 790 человек работают в органах внутренних дел. На втором месте в рейтинге коррупционеров должностные лиц органов местного самоуправления. Против них возбуждено 502 дела.
Третье место поделили между собой военнослужащие и должностные лица предприятий и государственных учреждений (495 и 483 дел соответственно).
В список также вошли работники Министерства юстиции, в том числе сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и приставы, работники науки и образования, работники здравоохранения, должностные лица органов муниципального и госконтроля.
Значительно существенно меньше количество дел было зарегистрировано в отношении таможенников, работников Министерства природы, сотрудников МЧС, Минтранса, Минтруда, Минкомсвязи.
"Наибольшее количество уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности возбуждено в Челябинской области (639), республике Татарстан (459), Москве (421), Краснодарском крае (372), Ростовской (353), Московской (349) и Самарской (308) областях", — сообщила Петренко.
Комментарии