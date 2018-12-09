Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter заявил, что председатель правления АО "Роснано" Анатолий Чубайс своим заявлением о том, что гражданам России следует "благодарить" бизнес, лишь обостряет отношения между обществом и предпринимателями.
Чубайс на Общероссийском гражданском форуме в ходе дискуссии "Бизнес — общество — власть: старые проблемы, старые ожидания" заявил, что общество, в его понимании, "глубоко инфантильно" и за четверть века "не удосужилось даже сказать "спасибо" бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране".
Он подчеркнул, что россияне должны быть благодарны бизнесу, который "страну отстроил", восстановил "безнадежно обрушившиеся" предприятия СССР, дал людям зарплаты и наполнил государственный бюджет.
"Это все сделали те, кого общество называет олигархами… другого слова даже не придумали", — заявил Чубайс.
Сенатор Пушков ответил Чубайсу следующими словами: "Чубайс напрасно поднял сейчас тему благодарности бизнесу. Благодарность со стороны большей части общества его призыв не увеличит — скорее, напротив. Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их".
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