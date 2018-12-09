Детективы из Скотланд-Ярда, занимающиеся расследованием обстоятельств отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявили о новых подозрениях в отношении России, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Times.
Британские следователи считают, что в то время, когда на британской территории погибли бизнесмены Александр Перепеличный и Скотт Янг, в страну могли приезжать сотрудники российских спецслужб.
"Одна из версий расследования рассматривает возможную связь агентов российской разведки, въезжавших в это время в страну, с подозрительными смертями", — заявил источник издания.
Тело Перепеличного было обнаружено в ноябре 2012 года на окраине городка Вейбридж недалеко от собственного особняка. Позднее в его организме нашли следы ядовитого растения. Друг Бориса Березовского миллионер Скотт Янг выпал из окна своей квартиры в Лондоне в декабре 2014 года. Издание пишет, что двум этим убийствам могут присвоить статус "подозрительных". Ранее британская полиция не считала оба дела необычными.
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