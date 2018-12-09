Координатор благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Наталья Машкова рассказала, что одна из жительниц Москвы протестует против сдачи квартиры семьям, где есть дети больные раком, сообщает РИА ФАН.
По словом Машковой, москвичка сначала собирать подписи своих соседей. Жильцам многоквартирного дома она высказывает информацию об онкологических заболеваниях, которая не соответствует позиции врачей и ученых.
"Мы собираем подписи, чтобы у нас в подъезде не было онкодиспансера, раковой больницы", — сообщила москвичка. Она также составила петицию для Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). В документе она указала, что рак является "заразным инфекционным заболеванием".
Машкова сообщила, что в ближайшее время намерена провести среди жильцов дома разъяснительную работу. Она собирается доказать москвичам, что рак не заразен.
Комментарии
Душевнобольным зато можно даже старшим по подъезду быть.